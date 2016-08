La souveraineté alimentaire pour Sophie Stanké

La candidate à l’investiture du Parti Québécois dans Marie-Victorin, Sophie Stanké, parle de souveraineté en affirmant qu’il s’agit d’un projet qui «demeure au coeur même de l’engagement des membres du Parti québécois».

Mais, selon elle, il ne s’agit pas que de la souveraineté d’un pays mais de tout ce qui rendrait le Québec plus fort. il faut ajouter la souveraineté alimentaire qui en est un excellent exemple.

« La décision récente, heureusement modifiée, d’abandonner l’obligation d’inscrire la provenance des produits que nous consommons aurait eu comme conséquence de défavoriser une économie régionale ou nationale au détriment d’économie mondiale », a-t-elle soutenu.

Mme Stanké estime que la production et la distribution des produits locaux contribuent largement à toute l’économie d’ici.

« Quand on parle de souveraineté, c’est aussi de cela dont on parle. Et pour y arriver il faut en parler, l’expliquer, dire comment les Québécoises et les Québécois seraient gagnants de cette souveraineté », ajoute-t-elle.

Elle affirme vouloir travailler, de concert avec la personne qui sera choisie comme chef de notre parti, à se mettre à la tâche pour que le pays devienne une réalité mais aussi pour s’assurer que c’est l’économie d’ici que le Québec favorisera.