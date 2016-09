Fin de la saison Un à la plage de Longueuil

La toute première saison de la plage de Longueuil est terminée et selon la Ville, elle a été marquée par un achalandage remarquable.

Le public a pu découvrir durant la belle saison les 100 mètres de plage surveillée par des sauveteurs, ses deux terrains de volleyball, son aire de pique-nique, et son bâtiment de services.

« C’est un succès qui dépasse les attentes les plus optimistes », s’est réjouie la mairesse, Caroline St-Hilaire. Plus de 22 500 usagers ont profité de l’accès au fleuve, de la baignade et de toutes les autres installations sur place qui ont fait de cette destination un incontournable cet été, » a-t-elle indiqué.

De plus, la mairesse St-Hilaire a confirmé que la plage sera ouverte pour une deuxième saison à l’été 2017.

« La Ville de Longueuil a fait le nécessaire afin de s’assurer de la qualité de l’eau de cette plage en milieu naturel en effectuant des analyses à chaque jour, bien au-delà de ce qui prescrit par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ces tests ont confirmé la qualité exceptionnelle de l’eau du site », affirme la Ville.

Une seule fois une interdiction à la baignade a été émise en raison de la piètre qualité de l’eau, le 20 juillet dernier. Cet épisode n’a cependant durer que quelques jours, alors que la qualité redevenait bonne.

Les premiers baigneurs ont été accueillis à la plage, sur les berges du fleuve Saint-Laurent à l’île Charron, le 23 juin.