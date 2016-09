Dévoilement des nouveautés au Collège Charles-Lemoyne

Le Collège Charles-Lemoyne s’adapte à son environnement et répond aux besoins changeants des élèves, des parents et des enseignants. Pour la rentrée 2017, plusieurs nouveautés seront présentées aux futurs élèves et à leurs parents.

Ce sera présenté lors des portes ouvertes le 25 septembre prochain.

Parmi les offres il y a : l’offre de l’enseignement de l’anglais qui sera bonifiée, Technologie alors que tous les élèves, et non seulement les élèves du PEI, utiliseront une tablette électronique au quotidien.

D’autre part, le CCL est associé avec le Club de soccer Roussillon et l’Association de soccer de Saint-Lambert pour offrir une nouvelle concentration en soccer et ce, dès la rentrée 2016.

En 2017, il y aura de nouveaux services pour les élèves en appui pédagogique grâce notamment à un partenariat avec la Clinique Churchill aidant les enfants avec des troubles de l’apprentissage et du langage.

Divers programmes

Pour être admissible au Programme d’éducation internationale, l’élève doit être de profil enrichi dans ses matières de base pour les bulletins des 4e et 5e années du primaire.

Les programmes sportifs

Le Profil Sport comprend quatre concentrations permettant à l’élève de choisir parmi ses passions : multisport, hockey, football et soccer. Il y a aussi le sports-études pour les élèves athlètes élites et des nombreuse équipes scolaires en hockey, football et basketball.

Profil Arts

Le Profil Art comprend trois concentrations permettant à l’élève de choisir parmi ses passions : multimédia, danse ou théâtre.

Profil Science

Le Profil Science permet de développer l’esprit créatif de l’élève en utilisant une approche par projets privilégiant le travail en équipe et en laboratoire.