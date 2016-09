Démarrage d’un méga-projet domiciliaire à Brossard

Le coup d’envoi d’un important projet immobilier a été donné ce matin à Brossard par Devimco Immobilier, non loin du Quartier Dix30.

Il s’agit d’un important développement mixte d’un milliard de dollars qui, selon Devimco Immobilier, deviendra le nouveau centre-ville de la rive sud de Montréal.

La première pelletée de terre du projet Solar Uniquartier a été faite par le président de Devimco Immobilier, Serge Goulet en présence de nombreux dignitaires, dont le député de La Pinière, Gaétan Barrette, le député provincial de La Prairie, Richard Merlini, la députée fédérale de Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendès, Richard Merlini, et le maire de Brossard, Paul Leduc.

« Nous sommes très fiers de lancer officiellement le projet SOLAR UNIQUARTIER, qui est le fruit d’un long et minutieux travail de conception et d’une vision d’avenir à long terme pour la Rive-Sud », a déclaré Serge Goulet.

Une ville à l’intérieur d’une ville

À terme, le projet doit comprendre 2 500 unités résidentielles, jumelées à un million de pieds carrés d’espaces commerciaux et à bureau, deux hôtels boutique et un centre des congrès dernier cri et un complexe de sport, santé et loisirs d’inspiration européen.

Le chantier doit aussi comprendre un parc vert de plus de 130 000 pieds carrés et éventuellement une gare du Réseau électrique métropolitain (REM) qui reliera le centre-ville de Montréal en moins de dix minutes, vers 2020.

« Des studios, des condos de 1, 2 ou chambres et des penthouses seront offerts, dont certains offriront des vues imprenables sur le centre-ville de Montréal et les environs », affirme le président de Devimco Immobilier.

De plus, un nouveau viaduc projeté permettra aux résidents d’accéder rapidement et facilement au Quartier DIX30, et ce même si Solar Uniquartier comptera des boutiques et restaurants.

Des partenaires



Devimco compte aussi sur le partenariat des firmes d’architecture ACDF, LemayMichaud et FABG et le projet respectera les meilleures pratiques en matière de développement durable et d’écoresponsabilité.

Devimco a d’ailleurs été la première société immobilière à développer au pays un complexe de “lifestyle”, soit le Quartier Dix30.